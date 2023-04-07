Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, Yalova Okullar Arası Minikler Ve Küçükler Tekvando Şampiyonasında toplam 25 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, Yalova Okullar Arası Minikler Ve Küçükler Tekvando Şampiyonasında; 13 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü İsa Gündağ, önemli bir başarıya daha imza attıklarını ifade ederek, “Yardımcı Antrenörümüz Derya Namaz ve milli sporcumuz Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun katkılarıyla turnuvaya çok iyi hazırladık. Aldığımız başarıdan dolayı mutluyuz. Şimdi önümüze bakıyoruz ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bize her türlü desteği sağlayan Altınova belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da tekvando takımını ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.