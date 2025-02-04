Odunpazarı Belediyesi’nin kadın istihdamını destekleyen ve büyük tasarruf sağlayan Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, Alpu Belediyesi personeli için yeni iş kıyafetleri üretti.

Odunpazarı Belediyesi, kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf etmek için tekstil atölyesi açmış, ardından da bu atölyeyi geliştirerek Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’ne dönüştürmüştü. Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında fiyatlara üretim yapılan Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafetleri üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, Seyitgazi, Mahmudiye, Bilecik Çifteler belediyeleri ve ESTRAM’ın ardından Alpu Belediyesi personelleri için de iş kıyafetleri üretti. Merkezde üretilen iş kıyafetleri, Alpu Belediyesi’ne teslim edildi.

Proje, tasarruf sağlaması ve yerel iş gücünü vurgulaması açısından büyük önem taşıyor

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi ile Alpu Belediyesi arasında hayata geçirilen işbirliği, yerel ekonomiye önemli katkılar sunarken bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Alpu Belediyesi’nin işçi kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi’nde üretildi. İşbirliği, Alpu Belediyesi’nin mali tasarruf sağlamasına imkan tanırken, Odunpazarı Belediyesi Anonim Şirketi Tekstil Üretim Tasarım Merkezi’nin üretim anlayışı ve yerel iş gücünü vurgulaması açısından büyük önem taşıyor.