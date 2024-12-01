Giresunlu akademisyen Dr.techn. Osman Bodur’un, tekstil atıklarının yapay zeka, ultra hızlı kamera sistemleri ve 5G teknolojisi kullanılarak sınıflandırılmasını sağlayan geri dönüşüm projesi GigaLab Ödülü’nü kazandı.

Avusturya’nın prestijli inovasyon yarışmalarından biri olan GigaLab 2024’te Giresunlu akademisyen Dr.techn. Osman Bodur’un tarihi başarısına sahne oldu. Viyana Teknik Üniversitesi İmalat Teknolojileri ve Fotonik Teknolojiler Enstitüsü’nden Bodur ve ekip arkadaşı Mila Sirychenko, geliştirdikleri EcoFlex adlı projeyle yarışmanın tüm kategorilerinde birincilik elde ederek GigaLab Ödülü’nü kazandı.

Yapay zeka destekli tekstil devrimi

EcoFlex, tekstil geri dönüşümüne çözüm sunan proje, tekstil atıklarının yapay zeka, ultra hızlı kamera sistemleri ve 5G teknolojisi kullanılarak sınıflandırılmasını sağladığı belirtildi. Bu sayede geri dönüşüm süreçlerini optimize ederek sürdürülebilir tekstil endüstrisine önemli katkılar sunmayı hedefleyen proje sadece 30 saatlik yoğun bir geliştirme sürecinde tasarlanan sistem, geri dönüşümde hız ve verimliliği artıran yenilikçi bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Geleceği şekillendiriyoruz

Projenin önemini anlatan Dr. Osman Bodur, “EcoFlex, tekstil sektörünün karşılaştığı sürdürülebilirlik sorunlarına yenilikçi bir çözüm sunuyor. Geliştirdiğimiz sistemle hem çevre dostu hem de daha verimli bir geri dönüşüm süreci sağlamayı amaçlıyoruz. Bu başarı, Türk bilim insanlarının uluslararası alandaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyeline de dikkat çekiyor. Dr. Bodur’un bu çalışması, sürdürülebilir teknolojilerde Türk-Avusturya iş birliğine güzel bir örnek oluşturuyor ve tekstil endüstrisinin geleceğine yön vermeye hazırlanıyor” dedi.