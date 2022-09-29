Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğinde hayata geçirilen Moda Tasarım Teknolojilerinde Kalıp Geliştirme Eğitim Programı’nın startı verildi. İki yıl boyunca devam edecek projeye seçilen 20 öğrenciye toplam 1080 saatlik eğitim verilmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğinde hayata geçirilen Moda Tasarım Teknolojilerinde Kalıp Geliştirme Eğitim Programı’nın startı verildi. İki yıl boyunca devam edecek projeye seçilen 20 öğrenciye toplam 1080 saatlik eğitim verilmesi hedefleniyor.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı, UHKİB ve İMA’nın ortaklaşa sürdürecekleri programın açılış töreni Görükle Kampüsü’nde yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalar, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, İMA Eğitimler Koordinatörü Gülin Girişmen, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin temel görevinin topluma hizmet olduğunu vurguladı. Öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en kalabalık üniversitesi olduklarının altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Öncelikle Bursa’nın, sonra ülkemizin ve genel anlamda tüm insanlığın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyoruz. Sadece meslek yüksekokullarımızda 21 bin 500 civarında öğrenciye sahibiz. Türkiye’nin birçok üniversitesinin öğrenci sayısından daha fazla sadece meslek yüksekokullarında öğrencimiz var. Biz aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesi’yiz. Bu sayıya ulaşabilen başka bir Araştırma Üniversitesi yok. Biz, Türkiye’nin yükseköğretim görme ihtiyacı hisseden büyük bir kesimin bu isteğine cevap veriyoruz. Genel şartları dikkate aldığınızda bir Araştırma Üniversitesi’nin tüm bu faaliyetleri bir insan kaynağı oluşturarak sağlıklı bir şekilde yürütmesi oldukça zor. Ancak, tüm zorluklar başarıları da beraberinde getiriyor” dedi.

Girişimci gençlere destek devam ediyor

Meslek Yüksekokullarının, Bursa gibi sanayi ve tekstil merkezi olan bir şehirde çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine değinen Rektör Kılavuz; “Bizim meslek yüksekokullarımız yüzde yüz doluluk oranına sahip. Mezunlarımız büyük ölçüde sektörde hemen istihdam imkanı buluyor. Öğrenci gelmeden önce araştırıyor ve inceliyor. Artık bilinçli tercihler yapıyor. Bu anlamda biz meslek yüksekokullarımızı çok önemsiyoruz. Mezunlarımızın sektörde gerekli rolü üstlenmeleri için de elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Genç girişimcilerimize Teknoloji Transfer Ofisimiz ve Ulukoza vasıtasıyla yol göstericilik yapıyoruz. Son çağrı döneminde on binlerce başvuru arasından 8 genç girişimcimizin şirket kurmasını ve 450 bin TL destek almasını sağladık. Gençlerimizin önü çok açık. Değerlendirmeleri için bizler de her türlü desteğe hazırız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin genç, girişimci ve zeki insanlara sahip olduğunu aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Biz yeter ki sahip çıkalım. Devletimiz de artık bu anlamda özel destekler vermeye başladı. Ciddi fırsat alanları var. İyi bir bilgilendirme ve doğru yönlendirmeyle bu gençlerimizin çok özel projelere imza atacaklarına inanıyoruz. Bugün hayata geçirilen projeye de çok kıymetli kurumların destek olduklarını görüyoruz. UHKİB ve İMA’nın desteklerine bizler de katkı koyduk. Destek veren herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise ikinci nesil olarak görev yaptığı tekstil sektörünün kendisine ayrı bir heyecan kattığının altını çizdi. Hazırgiyim ve konfeksiyonun Türkiye genelinde geleneksel bir yapısı olduğuna işaret eden Nüvit Gündemir; “Özellikle Bursa ve çevresinde bu yapının tüm DNA’lara kadar işlemiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Tekstil ve hazır giyimin toplam ihracatı Türkiye’deki diğer sektörlerden fazla. İstihdam olarak da açık ara önde. Geçtiğimiz yıl hazır giyim 20 milyar Dolar ihracat yaptı. Bu yıl 23 milyar Dolar’ı geçecek. Bursa, bu yıl tek başına 1 milyar Dolar ihracat gerçekleştirecek. Tüm bunları yaparken diğer sektörlerden farklı olarak dış ticaret açığına 18 milyar Dolar’lık bir katkıda bulunacak” dedi.

Öğrencilere sektörün kapıları açılacak

Sektörde büyük bir değişim olduğunu vurgulayan UHKİB Başkanı Gündemir; “Dünyadaki tedarik merkezlerinde de değişim var. Bu alan artık sadece ucuz iş gücüne yönelmiyor. Tasarım ve lojistik konusu ön plana çıkıyor. Türkiye de bu konuda ciddi avantajlar yakalamış durumda. Dolayısıyla bu pastadan daha fazla pay alabilmemiz için tasarım tarafını geliştirmemiz lazım. Bu konuda BUÜ ve İMA ile ciddi bir proje hazırladık. Buradan eğitim alacak öğrencilere büyük işler düşüyor. Sektörde tasarımcıya ciddi ihtiyaçlar var. Ancak verilecek eğitimlere tek bir açıdan bakılmaması gerekiyor. Bu eğitimler öğrencilerin önüne çok sayıda fırsatı da çıkaracak. Özellikle girişimcilik anlamında alınacak eğitimler, öğrencilere gelecek hayatlarında kendi işlerini kurma fırsatı sağlayacak. Kalıp işi ayrı bir önem taşıyor. Aynı işin kalıba göre fiyat anlamında ciddi farklar oluşturduğunu göreceksiniz. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da yüksekokul olarak Üniversite-Sanayi işbirliğine büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Farklı sektörlerde çok sayıda projeye imza attıklarını aktaran Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Moda Tasarım Programı’mız henüz 4 yıllık bir program olmasına rağmen, altyapımızı tamamlar tamamlamaz bu alanda neler yapabiliriz diye araştırmalara başladık. Yolumuz UİB ve UHKİB ile kesişti. Sektörün genel anlamda ihtiyaçları ortada. Bursa’da çok büyük firmalar bu alanda çalışıyor. Bizler de İMA ve UHKİB işbirliğiyle bu sektöre proje hazırlama imkanı bulduk. Güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Öğrencilerimize iki yıl boyunca toplam 1080 saati bulacak bir eğitimin altyapı hazırlığını bitirdik. Bundan sonra öğrencilerimize en iyi şekilde eğitimleri verecek ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Programda konuşma yapan İMA Eğitimler Koordinatörü Gülin Girişmen ise sektör açısından önemli bir projeye imza attıklarının altını çizdi. Kurum olarak sektöre kaliteli insan gücü yetiştirmeyi ana misyon haline getirdiklerini belirten Gülin Girişmen; “Bu anlamda sektörün parçası olan, dinamiğin içerisinde yer alan herkese çok önemli görevler düşüyor. Birlikte hazırladığımız bu proje sayesinde bilinçli insan gücünün seçimi için kıymetli bir adım atmış oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, proje doğrultusunda oluşturulan sınıfları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.