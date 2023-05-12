Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tekstil sektörüne işbaşı eğitim programı desteği sağlanıyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Buse Tekstil firması arasında imzalanan protokolle 19 kadın 3 erkek olmak üzere toplam 22 kişi Konfeksiyon işçisi mesleğinde 6 ay sürecek olan İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı.

Programla ilgili bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu işbaşı eğitim programlarının amacının bir meslek edindirmekten ziyade kişilerin daha önce edinmiş oldukları mesleklere işin başında tecrübe ve deneyim kazandırmak, hem işçinin işi ve işyerini tanıması, işvereninde işçisine pratik yaptırarak kendi işyerinde deneyim kazandırılması ve ardından o işyerinde istihdam olmasını sağlamak olduğunu, yine bu programla özellikle tekstil fabrikaları başta olmak üzere özel sektör işyerlerinde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini söyledi.