Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Aydın Tekstil Park’ta birbirinden değerli eserlerin vatandaşlarla buluşturulduğu açık hava sinema geceleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Tekstil Park’taki ‘Hababam Sınıfı Tatilde’ filminde binlerce Aydınlı keyifli dakikalar geçirdi. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı’nda ise müzik konseri ve kadın bando takımı Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek tüm Aydınlıları yaz etkinliklerine davet etti.

Vatandaşlar, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan ve yaz akşamlarının keyifli geçmesini sağlayan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Yaz etkinlikleri ağustos ayında da hız kesmeden devam edecek.