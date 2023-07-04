Diyarbakır’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğil yolu Baver Kavşağı’nda tekstil işçilerini taşıyan 21 ABH 095 plakalı minibüs ile 21 AE 244 plakalı otomobil sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.