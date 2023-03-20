Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni sondaj kuyusu açtı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, hızla gelişen Tekstil İhtisas OSB’nin su sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

DİSKİ ekiplerinin Tekstil İhtisas OSB’de yaptığı çalışmada, 550 metrelik 14 litre/saniye su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Tekstil İhtisas OSB’de yaşanan su sıkıntısının açılan yeni sondaj kuyusu ile son bulduğunu söyledi. Tutşi, "Hızla gelişen Tekstil İhtisas OSB’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile açılan sondaj, sanayinin gelişimine katkı sunacak. Hemşehrilerimizin en kaliteli hizmeti alması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geniş bir hizmet ağına sahip DİSKİ, vatandaşlarımızın konforu için çalışmaya devam edecek" dedi.