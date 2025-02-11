Tokat’ta nişanlısının çalıştığı fabrikada evlilik teklifi yapan Yasin Özboyacı, çalışanları ve kız arkadaşını duygusal anlarla şaşırttı.

Zile ilçesinde yaşayan Sevgi Şencan ve Yasin Özboyacı, kısa bir süre önce nişanlanarak mutluluklarını pekiştirmişti. Özboyacı, nişanlısına evlenme teklifi yapmayı düşünürken, klasik yöntemlerin dışında farklı bir yol izlemeye karar verdi. Sevgi Şencan’ın çalıştığı tekstil fabrikasının patronlarından izin alan Yasin Özboyacı, hazırladığı pankartla fabrikaya girdi. Müslüm Gürses’in unutulmaz şarkısı "Seni Yazdım" eşliğinde nişanlısının yanına giden Özboyacı, Şencan’ı ve mesai arkadaşlarını büyük bir sürprizle karşıladı. Fabrikada çalışanlar, Özboyacı’nın nişanlısına evlenme teklifini yaparken yaşanan duygusal anları büyük bir heyecan içinde izlediler. Şencan, mesai arkadaşlarının önünde evlenme teklifini kabul ederken, çiftin mutluluğuna alkışlarla destek veren çalışanlar bu özel anı cep telefonlarıyla kaydetti.

"Nişanlımı görünce önce korktum"

Nişanlısını çalışma saatleri içerisinde fabrikada görünce önce korktuğunu söyleyen Sevgi Şencan; "Açıkçası ben böyle bir şey beklemiyordum. Nişanlımı orada görünce önce korktum. Aniden çok sevindim. Mutluluktan arkadaşlarımla beraber ağladık" dedi.

"Gerçekten sürpriz olsun istedim"

Klasik evlilik teklifi etmek istemediği için böyle bir sürprizi düşündüğünü söyleyen Yasin Özboyacı; "Günümüzde evlilik teklifleri artık klasikleşti gibi geldi. Genelde kafe ve restoranlarda evlilik teklifi ediyorlar. Ben de nişanlımın iş yerine gideyim. Hem çalıştığı ortamı göreyim hem de sürpriz olsun istedim. Tam işte çalışırken böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Arkadaşlarla birden girdik. Aniden oldu" diye konuştu.