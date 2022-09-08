Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak’ın oğulları Kadirhan’ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak’ın oğulları Kadirhan’ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti.

Ada Düğün Salonunda düzenlenen sünnet düğününde Atak ailesinin dostları ve sevenleri onları yalnız bırakmadı. Yöre sanatçısı Erdal Altınbay birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı.

Ada düğün salonunda eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti.