Afyonkarahisar’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanın müdahalesi ile söndürülürken, olayda bir itfaiye personeli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başmakçı ilçe merkezindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir sebepte yangın çıktı. Yangına Başmakçı ve Dazkırı’dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürülürken, olayda dumandan etkilenen ve ismi henüz belirlenemeyen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.