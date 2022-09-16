Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ İl jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Timi ekiplerinin başlattığı soruşturma çerçevesinde doğa katliamı yapan zanlılara ulaşılarak, evsel atıkları gelişigüzel doğaya bırakan şahıslara toplam 489 bin TL para cezası kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ İl jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Timi ekiplerinin başlattığı soruşturma çerçevesinde doğa katliamı yapan zanlılara ulaşılarak, evsel atıkları gelişigüzel doğaya bırakan şahıslara toplam 489 bin TL para cezası kesildi.

Safaalan - Pınarca arasındaki ormanlık alana, koltuk döşemeciliğinde kullanılan tekstil ve elyaftan oluşan yaklaşık 2 ton atığı naylon poşetlere sararak atan zanlılar ile ilgili Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bölgedeki Kent Güvenlik Kontrol Sistemi kameralarını mercek altına altındı.

Önce bu atıkları atan şahsa, ardından da atıkları geri dönüşüm lisansı olmadan yetkisiz bir şekilde bu şahsa veren işletmeye idari para cezası verildi. 2872 sayılı çevre kanunu çerçevesinde şahsa 122 bin 580 TL, koltuk imalatı yapan işletmeye de 367 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 181 ve 182 maddeleri gereğince zanlılar hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.