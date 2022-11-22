Osmangazi Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Tekstil Projesi’ çerçevesinde Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Atığın Modası Geçti’ etkinliğinde stant açtı.

Osmangazi Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Tekstil Projesi’ çerçevesinde Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Atığın Modası Geçti’ etkinliğinde stant açtı.

2016 yılından bu yana ‘Geleceğini Çöpe Atma’ mottosuyla 2 bin 55 ton atık giysi toplayan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda farkındalık oluşturdu. Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Atığın Modası Geçti etkinliğinde yer alan standa, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üretim fazlası ipliklerden örülen yeleklerden çantalara, artan kumaşlardan kaplanan kalemlik, telefon tutucu ve ajandaya kadar pek çok tekstil atıklarının sergilendiği standı ziyaret eden öğrencilere, müdürlük faaliyetlerini anlatan broşürler, geri dönüşüm ile yazılan bez kalem kutu, sıfır atık dergisi gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Atık konusunda sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.