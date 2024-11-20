Bursa'da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Şırnak merkez Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu öğrencilerine destekte bulundu.BURSA (İGFA) - TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan, zor koşullarda eğitim gören öğrencilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren TEKSİDER üyeleri “Birlikte Yarınlara” projesi ile Şırnaklı öğrencilere yardım elini uzattı.

Şırnak merkez Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu Müdürü Haşim Tatar, Bursa’daki iş insanlarını yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederken, TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan ise, “Ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için öğrencilerimize destek olmak, onların eğitim yolculuğuna omuz vermek istedik. Bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu da ziyaret eden TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan, eğitime yapılan her türlü katkı ve desteğin önemli olduğunu, dernek olarak bu bilinçle hareket ettiklerini, ayrıca bölgenin ekonomik gelişimi için de destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.