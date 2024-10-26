TEKSİDER yeni dönemin ilk toplantısını tüm yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek güç birliği sağlayan, Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) yeni dönemin ilk toplantısını tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda tüm üyeler hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan yeni dönemde çok başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Nermin Ceyhan konuşmasında şunları söyledi ‘’ Öncelikle 2024-2026 döneminin bizlere ve tüm TEKSİDER ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu olarak zengin bilgi birikimlerine, farklı bakış açılarına ve ortak çalışma kültürüne sahibiz. Bu özelliklerimizin önümüzdeki zorluklarla başetme, fırsatları değerlendirme ve derneğimizi daha ileriye götürmede güçlü temeller olacağına inancım tamdır.

TEKSİDER olarak vizyonumuz çok açıktır: Küreselleşmenin getirdiği zorluklar karşısında her ölçekten işletmenin başarılı olabileceği işbirlikçi bir ortam yaratmaktır. Yeni dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük tekstil üreticilerine kadar tüm işletmelerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve fırsatlara erişebilecekleri bir ekosistem inşa edeceğiz.

Temel misyonlarımızdan biri de Türk tekstil şirketlerinin ihracat kapasitesini artırmaktır. Birkaç pazara bağlı kalmanın bizi ekonomik değişimlere ve düzenlemelerdeki değişikliklere karşı savunmasız hale getirdiğinin farkındayız. Bu nedenle stratejimizi pazar çeşitlendirmesine odaklamak zorundayız. Balkanlar, Orta Asya ve Doğu Asya gibi yeni pazarları keşfederken, işletmelerimizi özel pazara giriş stratejileri, ticaret misyonları ve engelleri azaltmak için ticaret anlaşmalarından yararlanarak destekleme planlarını yeni dönemde gerçekleştireceğiz.

Sektörümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları görmezden gelemeyiz. Yüksek enerji maliyetleri, tedarik zinciri kesintileri ve işgücü yetersizliği ele almamız gereken kritik konulardır. Yeşil teknolojilere yönelik mali teşvikler ve enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirler de dâhil olmak üzere destekleyici politikaları savunmak için hükümet organlarıyla loby faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca, eğitim kurumlarıyla stratejik ortaklıklar yoluyla işgücümüzün becerilerini geliştirmeye odaklanacağız. Başta dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim yöntemleri olmak üzere mesleki eğitime yatırım yaparak, işgücümüzün geleceğin taleplerini karşılamaya hazır olmasına katkı sağlayacağız.

Bu yeni dönemde her birinizi uzmanlığınızla aktif olarak katkıda bulunacağınıza ve üstleneceğimiz bu önemli görevlerde TEKSİDER’i en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.‘Her Elyafta Yenilik, Her İplikte Güç’ diyerek yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.