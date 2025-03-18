Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Alfidan, sık yaşanan burkulmaların eklem kıkırdağına zarar verdiğini belirterek, "Tekrarlayan burkulmalar zaman içinde eklem kıkırdağının hasar görmesine ve eklemin erken yaşlanmasına neden olmaktadır. Burkulmada ilk müdahale çok önemlidir. Doğru tedavi için tanının iyi konulması gerekir" dedi.

Günlük yaşamda ve spor aktivitelerinde karşılaşılan ayak bileği burkulmaları, bağ dokuları, kas ve tendonlara zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayak bileği burkulması, eklem bağlarının gerilmesi, kısmen yırtılması veya tamamen kopmasıyla oluşur. Bu durum, bileğin normal pozisyonundan çıkmaya zorlanması sonucu meydana gelir.

Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Alfidan, ayak bileği burkulmalarına yol açan en yaygın faktörleri şu şekilde sıraladı:

"Spor aktiviteleri, özellikle basketbol, tenis, futbol ve patika koşusu gibi sporlarda ani yön değişiklikleri ve zıplamalar burkulma riskini artırmaktadır. Engebeli yüzeylerde yürümek veya koşmak, ayak bileği burkulmalarına neden olabilir. Daha önce burkulma geçiren bireylerde yeniden burkulma ihtimali daha yüksektir. Zayıf kaslar ve düşük esneklik, burkulma riskini artıran diğer önemli etkenlerdir. Ayrıca, uygun olmayan ayakkabı seçimi, özellikle yüksek topuklu ayakkabılar, bilek yaralanmalarına zemin hazırlayabilir."

Risk altındaki kişiler

Op. Dr. Serdar Alfidan, ayak bileği burkulmalarının en sık sporcular arasında görüldüğünü ancak bazı grupların daha fazla risk altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sporcular, ayak bileği burkulmalarının yüzde 15’ini oluşturan risk grubundadır. Regl döneminde kadınlar, kasların gevşemesi nedeniyle daha savunmasızdır. Fazla kilolu bireyler, eklemlere binen yük nedeniyle burkulmalara daha yatkındır."

Burkulmanın tedavi yöntemleri

Burkulmalarda ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Op. Dr. Serdar Alfidan, tedavi sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Burkulan bölge dolaşımı engellemeyecek şekilde bandajlanmalı, şişliği azaltmak için ayak yukarı kaldırılmalı ve buz ile soğuk uygulama yapılmalıdır. Eklem hareket ettirilmemeli ve burkulan bölgenin üzerine basılmamalıdır."

Burkulmaların iyileşme süresinin yaralanmanın derecesine bağlı olarak değiştiğini belirten Alfidan, "Hafif burkulmalar 1 ila 3 hafta içinde iyileşirken, orta dereceli burkulmaların iyileşmesi 3 ila 6 hafta sürebilmektedir. Daha ciddi burkulmalar birkaç ay sürebilir ve ameliyat gerektirebilir" dedi.

Ayak bileği burkulmalarını önlemek için öneriler

Ayak bileği burkulmalarını önlemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Op. Dr. Serdar Alfidan, şu önerilerde bulundu:

"Spora başlamadan önce ısınma egzersizleri yapılmalı ve uygun ayakkabı seçilmelidir. Engebeli yüzeylerde yürürken dikkat edilmeli, daha önce yaralanmış bilekler için destekleyici bandaj veya bileklik kullanılması önemlidir. Kas gücünü ve esnekliği artıran egzersizler düzenli olarak yapılmalı ve yüksek topuklu ayakkabı kullanımı en aza indirilmelidir."

Son olarak, ayak bileği burkulmalarının doğru tedavi uygulandığında hızla iyileşen bir rahatsızlık olduğunu hatırlatan Alfidan, "Ancak ihmal edilen vakalar, eklem kıkırdağında hasara neden olabilir. Bu; ayağın tekrar burkulmasına neden olur. Tekrarlayan burkulmalar zaman içinde eklem kıkırdağının hasar görmesine ve eklemin erken yaşlanmasına neden olmaktadır. Burkulmada ilk müdahale çok önemlidir. Doğru tedavi için tanının iyi konulması gerekir" şeklinde konuştu.