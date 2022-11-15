Dünya genelinde hastalıklara bağlı ölüm oranlarında 3’üncü sırada yer alan KOAH hastalığı, kronik ilerleyici, tıkayıcı ve geri dönüşümü olmayan bir akciğer hastalığı olarak ülkemizde de yaygın görülmektedir. Uzmanlar, sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastanelerdeki yatışta artış yaşandığını belirterek özellikle KOAH hastalarının bu mevsimde dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. KOAH hastalığı başlamış olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını eksiksiz yapması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sigara kullananların bir an önce terk etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya genelinde hastalıklara bağlı ölüm oranlarında 3’üncü sırada yer alan KOAH hastalığı, kronik ilerleyici, tıkayıcı ve geri dönüşümü olmayan bir akciğer hastalığı olarak ülkemizde de yaygın görülmektedir. Uzmanlar, sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastanelerdeki yatışta artış yaşandığını belirterek özellikle KOAH hastalarının bu mevsimde dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. KOAH hastalığı başlamış olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını eksiksiz yapması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sigara kullananların bir an önce terk etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Dağkapı Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Durgun, KOAH hastalığının başlangıcına sebebiyet verenlerin başında sigara, kirli hava, tozlu, dumanlı ve partiküllü havanın olduğunu söyledi.

“KOAH hastalarının yüzde 90’ı sigara kullanıyor”

Hastalığa sebebiyet faktörlerin başlıca nedenlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklayan Durgun “KOAH kronik ilerleyici, tıkayıcı ve maalesef geri dönüşümü olmayan bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastalığında sigaranın çok önemli yeri bulunmakta. Sigara dışında kişilerin kirli havaya, tozlu, dumanlı ve partiküllü havanın olduğu ortamlarda uzun süreli durulması ayrıca sebep olan faktörlerdir. Yakıt olarak kullanılan tezek, odun ve kömür gibi ürünlerin uzun süreli dumanlarına maruziyet yine KOAH hastalığına sebep olan faktörler arasında yer alıyor. Bunun altını da çizeyim ki KOAH hastalarının yüzde 90’ı sigara kullanımından kaynaklı oluyor” dedi.

“KOAH hastalarının hayatlarını sosyal hayattan alıkoyan bir hastalık”

KOAH belirtilerinin başında öksürük ve sinsi nefes darlığının olduğunu belirten Durgun, “KOAH belirtileri ilk önce tekrarlayan öksürük şikayetleri, balgam ve sinsice ilerleyen nefes darlığı şeklindedir. KOAH hastalığında nefes darlığı sinsice başlar. İlk zamanlar hastalarda daha az fark edilen ağır efor gerektiren yokuş tırmanmak, merdiven çıkmak gibi durumlarda ortaya çıkan nefes darlığı şikayeti şeklindedir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde hava kirliliği ve sigara kullanılması sonrasında hastaların düz yolda ilerlenmesi dahilinde nefes darlığının çıkmasıdır. Hastaların sık sık dinlenme ihtiyacı yaşıtlarına göre daha geride kalma şikayetleri oluyor. KOAH hastalarının hayatlarını sosyal hayattan alıkoyan bir hastalık. Ciddi iş gücü kaybına sebep oluyor” ifadelerinde bulundu.

“KOAH hastalığına bağlı ölümler 3’üncü sıraya kadar yükseldi”

Kış aylarında yaygın akciğer hastalığından kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır seyrettiğini belirten Durgun, sağlıklı insanların ilaç kullanmadan bu hastalığı atlattığını, KOAH hastalarının ise sıklıkla acile başvurduğunu söyledi.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre KOAH hastalığına bağlı ölümler, hastalıkların sebep olduğu ölümler arasında daha önceden 9’uncu sıradayken maalesef günümüzde sigaranın yaygın kullanılması sonucu 3’üncü sıraya kadar yükseldi” diye konuşan Durgun, “Kişilerin tozlu, dumanlı ve soğuk ortamlardan, özellikle kış aylarında uzak durmalarını ve odalarını sık sık havalandırmalarını ve kendilerine KOAH hastalığı başlamış olan kişilerin bu dönemlerde başlamış olan grip ve zatürre aşılarını yaptırmalarını önemsiyoruz. Sigara kullanan kişilerin de sigaradan bir an önce uzak durmalarını önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.