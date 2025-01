Vitamin ve gıda takviyeleri kullanımı, sağlıklı yaşamak, hastalıklardan korunmak veya enerji kazanmak gibi gerekçelerle günümüzde giderek artarken, pek çok insan bazen hekim kontrolünde, bazen de kendi belirlediği ihtiyaçlara göre vitamin veya gıda takviyeleri kullanabiliyor.

Vitaminlerin her zaman yarar değil zarar da getirebileceğine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, kontrolsüzce alınan vitamin ya da gıda takviyelerin vücutta radikal üretimine bağlı DNA hasarı oluşumuna sebep olabileceğini vurguladı.

Hemen hemen herkes sağlıklı olmak için çeşitli yollara başvuruyor. Bunlardan biri de vitamin ve gıda takviyelerinin kullanımı olarak biliniyor. Ancak bilinçsiz bir şekilde, hekim görüşü olmadan kullanılan bu ürünler bir takım sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar, yeterli ve dengeli beslenen kişilerin vitamin takviyesine ihtiyacı bulunmadığını gösteriyor. Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, bilinçsizce kullanılan vitamin ya da gıda takviyelerinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

“Bilinçsiz vitamin kullanımı hastalıklara davetiye çıkarıyor”

Gereksiz vitamin kullanımının hastalıklara karşı koruyucu etki göstermediği gibi organlara zarar verebildiğini kaydeden Akyürek, “Doğru bir beslenme programı ve besin çeşitliliği ile vücudun günlük vitamin ihtiyacı karşılanabilir. Vitaminlerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde bulunmaktadır. Mevsimine göre uygun miktarlarda tüketilen taze meyve, sebzeler en zengin vitamin ve mineral kaynaklarıdır” dedi.

C ve D vitaminlerine dikkat

Sağlıklı bir diyetin yerini hiçbir vitaminin ya da gıda takviyesinin alamayacağını söyleyen Doç. Dr. Ömer Akyürek, “Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı kalmak için vitamin ihtiyacını doğal besinlerden almak yerine bilinçsizce ek vitaminler kullanmak hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Örneğin A vitamini karaciğer bozukluğuna C vitamini, böbrek taşına ve mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. C ve E vitaminlerinin en önemli özellikleri antioksidan olmalarıdır. Çok fazla alınan C ve E vitaminleri, vücutta radikal üretildiği için DNA hasarı yapabilir. Hatta hücrelerin ölümüne yol açabilir” ifadelerini kullandı.

D vitamini alırken bile dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Akyürek, “D vitamininin yaygın olarak eksikliğinin görülmesine rağmen fazla alındığında toksik doza ulaşarak sağlık sorunlarına neden olabilir’’ dedi.

“Doktor kontrolü olmadan vitamin kullanılmamalı”

Vitamin eksikliği varsa, isteğe bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminlerin alınması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ömer Akyürek, “Eğer herhangi bir kronik hastalık yoksa ve doktor önermemişse vitamin takviyesi kullanılmamalıdır. Hiçbir vitamin desteği doğal yollarla alınan besinlerle eş değerde olamaz. Ayrıca sağlıklı beslenme ile mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin, vücudun vitamin değerlerini olumlu yönde karşıladığı bilinmektedir. Ancak burada hangi vitaminin, hangi dozda ve ne kadar sürede kullanacağının kararını verecek olan doktor olmalıdır’’ diye konuştu.