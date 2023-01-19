Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde bu alanda hayata geçirdiği uygulamalarla üç ödül birden kazandı.

Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde bu alanda hayata geçirdiği uygulamalarla üç ödül birden kazandı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde üç ödül birden kazandı. Yapılan açıklamaya göre şirket, dijital yetkinliklerle zenginleştirdiği müşteri odaklı yeni konsept mağazaları ile ’Sıradışı Müşteri Deneyimi’ kategorisinde ’Üretken Proje’ ödülünü kucaklarken, müşterilerine çoklu kanal satış ve iletişim desteği sağlayan görüntülü görüşme, canlı destek, otomatik süreç çözümleri sunan whatsapp, webchat, videochat, TTS uygulamalarıyla ’En İyi Dijital Müşteri Deneyimi’ kategorisinde bir diğer ’Üretken Proje’ ödülünün de sahibi oldu.

Müşteri deneyiminde ’Engel’ yok

Sürdürülebilirliği tüm işlerinin merkezine koyan şirket, BlindLook iş birliğiyle teknosa.com’u görme engelli kullanıcıları için erişilebilir hale getirdiği uygulaması ve işitme engelli müşterileri için devreye aldığı ’Teknolojik Eller’ destek hattıyla da ’Müşteri Deneyiminde Sürdürülebilirlik’ kategorisinde ’İyi Fikir’ ödülüne layık görüldü.