Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, Brandverse Awards’ta beş ödül kazandı.

Pazarlama ve iletişim alanındaki önemli organizasyonlardan Brandverse Awards ödülleri törenle sahiplerini buldu. Marketing Türkiye ve BoomSonar’ın yıl boyu sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele aldığı ödüllerde, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa beş ödüle birden layık görüldü.

‘Bi’link - Paylaş, Kazan’ projesi iki ödül aldı

Şirket, ‘SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde ‘Teknoloji Marketleri’ kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunduğu ‘Bi’link - Paylaş, Kazan’ projesiyle iki farklı ödülün sahibi oldu. Teknosa bu projeyle hem ‘Deneyim Tasarımı’ ana bölümünde ‘Dijitalde Müşteri Deneyimi’ kategorisinde gümüş ödülü hem de ‘Strateji’ ana bölümünde ‘Yeni İş Fikirleri’ kategorisinde bronz ödülü aldı. Teknosa ayrıca ‘Müşteri Odaklı Dijital Mağaza Deneyimi’ projesiyle ‘Deneyim Tasarımı’ ana bölümünde ‘Fiziksel Müşteri Deneyimi’ kategorisinde gümüş, ‘Oyun Bizim Dünyamız’ adlı projesiyle ‘Film’ ana bölümünde ‘Teknoloji Üreticileri’ kategorisinde de bronz ödül kazandı.

Teknosa adına ödülleri pazarlama, kurumsal iletişim ve e-ticaret ekipleri aldı.