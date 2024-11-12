Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markalarından Teknosa, ALFA Awards’ta iki ödül kazandı. ’Elektromarket’ kategorisinde altıncı kez ödül alan şirket, ’Sanal Asistan ve Chatbot Deneyimi’ kategorisinde de müşterisine en iyi deneyim yaşatan marka seçildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın, müşteri odaklı yenilikçi uygulamaları ödül almaya devam ediyor. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle hayata geçen ALFA Awards’ta müşterileri için en iyi deneyimi tasarlayan markalar İstanbul’da düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. 60’a yakın kategoride Alfa puanıyla deneyimin en iyilerinin belirlendiği törende, Teknosa ’Elektromarket’ ve ’Sanal Asistan ve Chatbot Deneyimi’ kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen oylama

ALFA Awards kazananları, Akademetre’nin uluslararası standartlara uygun metodolojisiyle belirlendi. Türkiye temsili 12 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bin iki yüz kişinin katılımıyla yüz yüze yapılan görüşmelerde, müşteri deneyimi ’Müşteri arzu boyutu’, ’Marka ile etkileşim isteği’, ’İletişim seviyesi’, ’İlişki seviyesi’ ve ’Markanın tüketici nezdinde bilinirliği’ gibi kriterler temel alınarak değerlendirildi.