Teknoloji perakende şirketi Teknosa, Ankara’daki en büyük buluşma noktası olan Optimum Outlet AVM’deki mağazasını daha geniş bir alana taşıyarak, dijital ve erişilebilir konseptte yeniledi.

Deneyim odaklı perakende trendinin öncülerinden Teknosa, Türkiye’nin 62 iline yayılan mağazalarını tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre yenileyip, dijital konsepte dönüştürmeyi sürdürüyor. Şirket bu kapsamda Ankara Optimum Outlet AVM’de yer alan başkentteki en büyük ve ilk Exxtra mağazasını daha geniş bir alana taşıyıp, dijital konseptte yeniledi. Uçtan uca yenilenen mağaza, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, İcra Kurulu Üyeleri ve iş ortaklarının katılımıyla açıldı. Optimum Outlet AVM Teknosa Exxtra mağazası, yeni yerinde ve yeni konseptiyle daha dijital, konforlu ve sade bir deneyim anlayışıyla tüketicilerle buluşmaya başladı.

“Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüyoruz”

Açılışta konuşan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, 2022 yılından bu yana Türkiye genelindeki mağazalarını dijital konsepte dönüştürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Tüketicilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre mağazalarımızı daha dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Dijital konsepte dönüştürdüğümüz mağazalarımızda benzer mağazalarımıza kıyasla daha fazla satış cirosu elde ediyor, aynı zamanda ziyaretçi çekme oranımızı ve sepet büyüklüğümüzü de artırıyoruz. Vizyonumuz, mağazaları olan dijital bir platforma dönüşmek. Bu kapsamda dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarımıza da devam edeceğiz.”

“Odağımız müşteri deneyimi”

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci de müşteri deneyimini odağa aldıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Müşterilerimize her adımda daha kolay ve yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmak için mağazalarımızı sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu çerçevede Ankara’daki en büyük mağazamızı daha dijital ve erişilebilir bir konseptle yeniden tasarlayarak, alışverişin her aşamasını daha konforlu ve ulaşılabilir kıldık. Yapay zeka destekli dijital araçlarla süreçlerimizi daha verimli hale getirmenin bir parçası olarak ekibimize kattığımız yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanımız Bilge de mağazamızda çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize destek verecek. Önümüzdeki süreçte de telekomdan akıllı ev ürünlerine geniş bir ürün yelpazesinde teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarına en iyi deneyimle yanıt vermeyi sürdüreceğiz.”

Alışverişin tüm aşamalarına odaklanan sade bir yapıyla hizmet sunuluyor

Ankara’da 16 mağazayla hizmet veren şirket, yeni mağazasında beyaz eşyadan akıllı ev konsept ürünlerine, bilgi teknolojilerinden telekoma en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini uygun fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor. Yeni konseptte müşterilerin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası yaşadıkları deneyime odaklanan sade bir yapıyla hizmet sunuluyor.