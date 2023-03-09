Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için Ankara ve Kayseri’de yeni mağaza yatırımlarını hayata geçirdi.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için Ankara ve Kayseri’de yeni mağaza yatırımlarını hayata geçirdi.

Türkiye’nin dört bir köşesinde mağaza yatırımlarına devam eden Teknosa, Ankara Vega AVM Subayevleri ile Kayseri Almer AVM’de yeni mağazalarını tüketicilerin hizmetine sundu. Her iki mağazada da telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara pek çok ürün tüketicilerle buluşuyor.

Markanın; topluma, paydaşlarına ve sektöre daha fazla değer oluşturacak yatırımlara devam edeceği belirtildi.