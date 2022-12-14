Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) gerçekleştirdiği ’AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar’ araştırmasında ’Teknoloji Perakendeciliği’ ve ’Anchor Mağaza’ kategorilerinde tüketici oylarıyla 12’nci kez birinci seçildi.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) gerçekleştirdiği ’AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar’ araştırmasında ’Teknoloji Perakendeciliği’ ve ’Anchor Mağaza’ kategorilerinde tüketici oylarıyla 12’nci kez birinci seçildi.

Teknosa, AYD tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ’AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar’ araştırması çerçevesinde tüketici oylarıyla bir kez daha 1 numaralı marka oldu. AYD ve Akademetre iş birliğiyle 15 kategoride itibar etkisi, zihin payı, çekim gücü ve ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda yapılan araştırmada Teknosa, ’Teknoloji Perakendeciliği’ ve ’Anchor Mağaza’ kategorilerinde tüketici oylarıyla 12’nci kez birinciliğe layık görüldü.

“Müşterilerimize tüm kanallardan en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz”

Ödül gecesine katılan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, tüketicilerin kalbinde bir marka olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Müşterilerimizle uzun ömürlü bir ilişki kurmak ve onları mutlu etmek için yaptığımız çalışmaların değerli ödüllerle taçlanması bizim için en önemli motivasyon kaynağı. Mağazalarımızı dijital kanallarımızla pürüzsüz bir şekilde entegre ediyor, tüketici beklentilerine uygun olarak pazaryeri dönüşümünden servis gelişimine tüm kanallarımızı güçlendiriyoruz. Benzersiz müşteri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla daha fazla değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve her türlü koşulda bize güvenmeyi sürdüren müşterilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Tüketiciler tarafından belirlenen bu anlamlı ödüllere bu sene de layık görülmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci de “Yaptıklarımızla tüketicilerimizin kalbinde yer edinmek, onların bir numaralı tercihi olmak bizim için çok değerli. Müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunmak amacıyla AVM’ler de dahil mağaza yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin mutluluğuna öncelik vererek mağazalarımızda sunduğumuz deneyimi daha da iyi hale getirmeye odaklanacağız” dedi.