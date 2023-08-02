Teknoloji perakendeciliğinin önde gelen firmalarından Teknosa Eskişehir’deki ikinci mağazasını açtı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, Eskişehir’deki ikinci mağazasını Özdilek AVM’de açtı. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla açılan mağaza, extra formatıyla hizmete başladı. Mağazada telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara binlerce ürün teknolojiseverlerle buluşuyor.

Türkiye’nin 64 ilinde 200’e yakın satış noktasında tüketicilerle buluşan Teknosa’nın, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için yatırımlarına devam edeceği bildirildi.