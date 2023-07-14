Türkiye’nin önde gelen teknoloji perakende şirketlerinden Teknosa, İzmir’deki 15’inci mağazasını açtı. Extra formatıyla hizmete başlayan mağazada, beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara birçok ürün teknolojiseverlerin ilgisine sunuldu.

Türkiye’nin 64 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüketicilerin teknolojiye dair ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza yatırımlarına devam ediyor. İzmir’deki 15’inci mağazasını Folkart Vega’da açan Teknosa, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünlerini açılışa özel kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sundu.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla açılan mağaza, farklı kategorilerden birçok ürünü teknolojiseverlerle buluşturdu.