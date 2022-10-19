Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, BlindLook ile yaptığı iş birliğiyle teknosa.com web sitesini görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, BlindLook ile yaptığı iş birliğiyle teknosa.com web sitesini görme engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi.

Teknosa, görme engelli kullanıcıların teknoloji alışverişlerini kolaylaştıracak bir ilke daha imza attığını duyurdu. BlindLook ile iş birliğine imza atan Teknosa, teknosa.com’da görme engelli kullanıcılar için 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde sesli simülasyon dönemini başlattı. BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisinin teknosa.com web sitesine uyarlanmasıyla görme engelli kullanıcılar teknoloji alışverişlerinin her aşamasını teknosa.com üzerinden yapabilecek.

Teknoloji odaklı pazaryerine dönüşen teknosa.com’a uyarlanan sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılara tüm site anlatılıyor ve hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda detaylı yönlendirmelerde bulunuluyor. Teknosa mobil uygulaması da çok yakında Blindlook iş birliği ile görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulacak.