Ürettiği sandviç panel ve EPS ürünleriyle 5 kıtadaki 102 ülkeye ihracat yapan Teknopanel, 20 milyon Euro değerindeki ilk yurt dışı yatırımı olan Kuzey Makedonya fabrikasıyla ‘yılın yatırımı’ ödülüne layık görüldü.

Burak Karataş Medya tarafından 6.’sı düzenlenen Zirvedekiler Ödül Töreninde, Teknopanel firması, Mersin, Sakarya, İstanbul ve İzmir’den sonra 5. üretim tesisi ve ilk yurtdışı yatırımı olan Kuzey Makedonya fabrikası ile ödüllendirildi.

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, ödülünü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan aldı. Ödül töreninde konuşan Kahveci, "Fabrikamız Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Serbest Bölge içerisinde yer alacak. 16 bin metrekaresi kapalı, toplam 55 bin metrekare kurulu alana sahip tesisimizin üretim kapasitesi yıllık sandviç panelde 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküptür. Tüm Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştireceğimiz satış ve pazarlama faaliyetleriyle yıllık ciro hedefimiz 35 milyon Euro’dur. Bu cironun yüzde 80’ini ihracattan elde etmeyi planlıyoruz. Bu tesisimizde en az 120 istihdamı hedefliyoruz” dedi.