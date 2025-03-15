Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan iki kardeş unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor, en büyük meseleleri ise çırak bulamamak.

İlçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı Demirciler Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel demircilik mesleği, 40 yaşındaki Mustafa ve 36 yaşındaki Sefa Özkan kardeşler tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişte büyük bir ustalık ve el emeği gerektiren önemli zanaat dallarından biri olarak bilinen demircilik, teknolojinin ve modernleşmenin etkisiyle giderek daha az ilgi görmeye başladı. Günümüzde bu mesleği sürdüren usta sayısı hızla azalıyor. İlçede faaliyet gösteren Özkan kardeşler, dedelerinden ve dayılarından öğrendikleri demircilik sanatını yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kazma, keser ve balta gibi el yapımı demir ürünlerini üretmeye devam eden kardeşler hem kendi ustalıklarını sergiliyor hem de geçmişten gelen bu önemli zanaatı ayakta tutmaya gayret gösteriyor.

"Ürünlerin hepsini elimizde kendimiz çıkartıyoruz"

Üç kuşaktır demircilik yaptıklarını söyleyen Mustafa Özkan, "Demir doğrama işine 30 yıl önce başladım. Dede mesleğimiz. Ben dayılarımdan öğrendim. Şu anda kardeşimle beraber yapıyoruz. Zor bir sanat ama insanoğlu olduğu sürece de olması gereken bir sanat. Ne kadar teknoloji gelişse de fabrikaların yapamadıklarını biz yapıyoruz. Ürünlerin hepsini elimizde kendimiz çıkartıyoruz. Ateşin karşısında çalışıyoruz. Susuyoruz ama vatandaş da bağ bahçeye gidecekler" dedi.

"Bizden sonra gelecek yok"

Sefa Özkan ise "Bizden sonra gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ama bizden sonra gelecek nesil olmadığı için bu sektörde bilmiyorum ne yapacağız" diye konuştu.