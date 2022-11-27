Mardinli üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla çoluk çocuk demeden tarlanın yolunu tutup taze soğanı elleriyle tek tek topluyor.

Mardinli üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla çoluk çocuk demeden tarlanın yolunu tutup taze soğanı elleriyle tek tek topluyor.

Mardin’de açık alanda taze soğan hasadının son dönemlerine girilirken tarlada çalışan işçiler hasadı tek tek elleriyle yapmaya devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelerek çalışmaya başlayan işçiler, akşam saatlerine kadar durmadan çocuklarıyla birlikte soğanları toplamaya devam ediyor. Bütün hasadı tek tek elleriyle toplayan işçilerin çocukları tarlada ailelerine yardımda bulunuyor. Tarlada toprağın ve soğanların içinde yorgun düşen çocuklar, rahat uykularından vazgeçmiyor. Toplanan yeşil soğanı buketi 10 liradan satılıyor. Her kasaya ortalama 10 buket koyularak satışa sunuluyor.

“Bu işin makinesi yok, hepsini ellerinle toplamak gerekiyor””

Çocukluğundan itibaren tarlada çalıştığını belirten Halil Eye, Saat sabah 06.00’da iş başı yaptıklarını ifade etti. Sabah 09.00 gibi kahvaltı yaptıklarını aktaran Eye, "Ardından saat 13.00 veya 14.00 gibi öğle yemeği yiyoruz ve dinleniyoruz. Bu işin makinesi yok, hepsini ellerinle toplaman gerekiyor. Fiyatlar ürün çok olunca düşük oluyor, ürün az olunca yüksek oluyor. Şu an ki fiyatlar normal, sezon sezon bitti” dedi.