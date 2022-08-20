Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Samsun’un potansiyelini tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Samsun’un potansiyelini tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.

Samsun, 30 Ağustos- 4 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ’e kilitlendi. Hazırlıklar tamamlandı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Şehrin TEKNOFEST heyecanını ve hazırlık sürecini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SBB TV YouTube kanalında katıldığı canlı yayında anlattı.

“Samsun’un potansiyelini tüm dünya tanıyacak”

30 Ağustos’u heyecanla beklediklerini söyleyen Başkan Demir, “TEKNOFEST genelde ülkemiz için özelde Samsun için çok önemli. Bilim, teknoloji ve geleceğin organizasyonu. Bildiğiniz gibi bir yıl İstanbul’da bir yıl da Anadolu’da T3 Vakfı tarafından düzenleniyor. Pandemi döneminde Gaziantep’te düzenlenmişti. T3 Vakfı, bizim üniversitelerimizin, siyasetçilerimizin, tüm Samsun’un talebiyle bu yılda şehrimizde yapılması planlandı. Dolayısıyla Samsun bölgenin merkezi. Artvin’den Sinop- Sivas bölgesine kadar düşünün, Karadeniz’in merkezi. Önemli bir şehir. Bütün bölgeye ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda hitap eden bir şehir. Bu nedenle bu önemli organizasyonun burada yapılıyor olması oldukça isabetli bir tercih. Şehrin kendi potansiyelini Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtacak bir organizasyon olarak görüyoruz” dedi.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

TEKNOFEST’in Samsun’da birçok şeyi değiştireceğine dikkat çeken Başkan Demir, “Gaziantep’te pandemiye rağmen nelerin değiştiğine bizzat tanıklık ettim. TEKNOFEST Samsun’da da birçok şeyi değiştirecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 7’den 70’e tüm insanlarımızın bakışı, ufku bambaşka bir yöne değişecek. İnsanlar bilim, teknoloji ve gelecek konusunda özgüven kazanacak. Bakış açıları ve duygu dünyaları etkin bir şekilde istikbale yönelecek” diye konuştu.

“2 milyona yakın bir katılım bekliyoruz”

Kente gelen misafirlerin memnuniyeti konusunda hassas bir süreç yürüttüklerini anlatan Başkan Mustafa Demir, “Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ’e yoğun bir katılım olması bekleniyor. 1,5 milyon civarında bir katılım öngörüyorduk ama TEKNOFEST’in bölgesel bir hüviyet kazanmasıyla bu rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Hareketliliği daha şimdiden hissetmeye başladık bile. Tüm bölgede eğitim çağındaki gençlerimiz Samsun- Çarşamba havalimanındaki organizasyona getirilecek” şeklinde konuştu.

Samsun TEKNOFEST’e nasıl hazırlandı?

Başarılı bir organizasyon olması noktasında yoğun bir mesai yapıldığını söyleyen Başkan Demir, “TEKNOFEST çok önemli bir organizasyon. 1 hafta içinde 2 milyonu aşkın kişiyi ağırlayacağız. Bu çok kolay bir iş değil. Lojistiğinden, ulaşımından, teknik bilgilendirmesinden, misafirlerin konaklamasına, şehrin tanıtımına çok önemli parametreler var. Ziyaretçilerimize hem Samsun’u yaşatmak hem TEKNOFEST’i yaşatmak hem de şehrimizi tüm dünyaya tanıtmak çok önemli. Temizlik, güvenlik tüm tedbirleri aldık. Gerekli çalışmaları yaptık. Havalimanında mevcut alanlar yetersizdi. 350 bin ton yeni dolgu yaparak yeni alanlar açtık. O sahada TEKNOFEST organize edilecek. Yola da yakın bir bölge. Büyük bir gayretle ulaştırmasından, sağlığından, güvenliğinden, kanalizasyonundan, içme suyu temininden, çadır alanlarının oluşturulmasından her konuda çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Samsun TEKNOFEST ile bilim merkezleri kazandı”

Samsun’un TEKNOFEST ile elde edeceği kazanımlarla ilgili bir soruya da cevap veren Başkan Demir, “TEKNOFEST ile en önemli kazanımlarımızdan biri bilim merkezleri olacak. Tekkeköy ilçemize bilim merkezi ve planetaryumu, Atakum ilçemizde de emniyet müdürlüğünün arkasına Bilim Samsun’u inşa ettik. Canik’te, Vezirköprü’de, Çarşamba’da da bilim merkezleri yapıldı. Atakum’da Emek Park’ın oraya keşif kampüsü inşa ettik. Sınavla oraya alınan öğrenciler 3 yıl eğitim alıyor. Dolayısıyla o öğrenciler üniversiteye o alanda yetişmiş olarak gidiyorlar. Bu kampüsün kapasitesi de yüksek. Biz bu eserleri Samsun’a kazandırdığımız için de gerçekten çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

“Büyükşehir teknolojiyi öne çıkaran projeleriyle TEKNOFEST’E damga vuracak”

TEKNOFEST’e projelerle damga vuracaklarına ifade eden Başkan Demir şöyle konuştu:

“Akıllı şehir uygulamaları dünyada trend. Türkiye’de de çok konuşulan, yerel yönetimlerin öncelikli gündem maddelerinden biri. Bunu topyekun akıllı şehir proje uygulamaları olarak hayata geçirmeyi başaran ilk şehirlerden biriyiz. Akıllı şehir uygulamalarını biz çok kapsamlı düşündük. Mesela şu anda akılı trafik dediğimiz yapay zekayla yönetilen kavşaklarda çalışmaları tamamladık. Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ni hayata geçirdik. TEKNOFEST’e yetiştirdik. Türkiye’de lityum pilli olması sebebiyle ilk olan elektrikli otobüsleri Samsun’a kazandırdık. İşletme maliyeti çok düşük. Karbon salınımı sıfır. Biz zaman ve enerji tasarrufunu çok önemsiyoruz. Teknolojiyi her alanda kullanma noktasında da örnek projelere imza attık. TEKNOFEST de bu konudaki başarımızın en güzel sergilendiği platformlardan biri olacak.”

TEKNOFEST’in Samsun ve bölge için çok önemli bir dönüşüm olacağına dikkat çeken Demir, ayrıca şunları söyledi:

“TEKNOFEST, tarihi bir nokta olacak. Samsun’un turizmine ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Şehrin turizm potansiyeli çok yüksek ancak bu çok bilinmiyor. Doğasıyla, tarihiyle. Ben TEKNOFEST’in turizm noktasında da Samsun’a yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Samsun harika bir şehir. Yemekleriyle, gezilecek mekanlarıyla her alanda görülmeye değer bir şehir. Herkesi TEKNOFEST dolayısıyla Samsun’a davet ediyorum.”