Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığınca 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Astana’da düzenlenen ’Digital Bridge 2023’ Uluslararası Forumu’nda 30 ülkeden heyetler, 300’den fazla bilişim firmasının temsilcileri, 450 konuşmacı, 100’den fazla yatırımcı ve onlarca startup buluştu.

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanlığı yetkililerince forumun ana sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, foruma bilişim alanında başarılı yerli ve yabancı uzmanlar, 30 ülkeden heyetler, 300’den fazla bilişim firmasının temsilcisi, 450 konuşmacı, 100’den fazla yatırımcı ve onlarca startup katıldı. Forumun en merak edilenleri arasında olan bilişim dünyasının en büyük startup yarışmalarından Astana Hub Battle da sonuçlandı. Bu yıl 200’den fazla şirket beş kategoride 125 bin dolarlık ödül fonu için yarıştı. MyMind, Porte, Beksar, MyStory ve Qtap girişimlerinin her biri 25 biner dolar kazandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in açılış konuşmasını yaptığı forumda yatırımcı Tim Draper, TikTok CEO’su Shou Zi Chew, SpaceX Starlink yöneticilerinden Lauren Dreyer ve daha pek çok isim, katılımcılar ve şirketler ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. 2 gün süren forumda devlet kurumları, şirketler, uluslararası teknoloji parkları ve daha pek çok kuruluş, bilgi teknolojileri yeniliklerinin geliştirilmesini amaçlayan 29 anlaşmaya imza attı.

Öte yandan forum, pek çok dijital etkinliğe de sahne oldu. Yapay zekanın gündemde olduğu forumda, startuplar ve pek çok genç mühendis tarafından geliştirilen ürünler sergilendi. Onlarca ünlü şirket de forumda stant açarak çalışmalarını anlattı. Forumdaki iş fuarları sayesinde startup ve girişimciler de yatırımcılarla buluştu. Şirketlere on binlerce dolar destek verilirken, geneline çeşitli alanlarda iş imkanı sunuldu. Ayrıca foruma katılım sağlayan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Astana Hub CEO’su Magzhan Madiyev, foruma dair bir mesaj yayımlayarak tüm katılımcılara teşekkür etti. Madiyev, forumu bölgede teknolojik girişimciliği geliştirme, yerli startup kültürünü tanıtma ve ekosisteme yeni katılımcılar bulma misyonunun önemli bir parçası olarak nitelendirdi.

Etkinlik, dünyaca ünlü Kazak DJ ve Grammy ödüllü İmanbek Zeikenov’un performansıyla sona erdi.