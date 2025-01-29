Türkiye’de en fazla incir, kestane ve zeytin üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında gelen Aydın’ın verimli dağlarında çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Arazinin sarp olması nedeniyle makineli tarımın yapılamadığı Aydın dağlarında sezona ilk başlayan ilk başlayan çiftçi Köşk Karatepe Köyü’nden Ersun Kılınç oldu.

Verimli Aydın dağlarında arazinin sarp olması nedeniyle tarım işlerinde çiftçilerin en büyük yardımcısı halen öküzler olurken, çiftçiler de traktör niyetine kullandıkları öküzleri gözü gibi bakıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte düz arazilerde karasabanın tarihe karıştığını ancak dağ köylerindeki yamaç arazileri halen karasabanla işlemek zorunda kaldıklarını belirten Ersun Kılınç, Aydın’da havaların erken ısınması nedeniyle bu yıl sezona erken başladıklarını belirtti.

Öküzle çift sürmelerinin sebebinin ekonomik nedenlerden değil zorlu arazi şartlarından kaynaklandığını belirten Ersun Kılınç, “Karasabanla çift sürmenin maliyeti traktöre göre çok daha fazla. Ancak biz ekonomik nedenlerden dolayı değil bizim arazilerimizde teknoloji işlemediği için halen çiftimizi eski usul sürmek zorundayız. Eskiden traktör pahalı idi. Şimdi öküzleri alıp yetiştirmek ve bakımını yapmak daha fazla maliyetli oluyor. Ancak teknolojik aletler bizim arazilerimizde işlemediği için bizler halen öküzleri kullanmak zorundayız” diye konuştu.