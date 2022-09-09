Teknolojik ürünler yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kampanyalarla sunuluyor.

Teknolojik ürünler yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kampanyalarla sunuluyor.

Milyonlarca öğrenci pazartesi günü okula başlayacak. Kampanyalarını haftalar önce başlatıp öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre çeşitlendiren elektronik perakendecisi MediaMarkt, fırsatlarına akıllı saatleri, televizyonları, elektrikli scooterları ve hoparlörleri eklediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ürünler arasında eviyle okulu arasındaki ulaşımı hem kolaylaştıracak hem de pratikliğiyle birçok avantaj sunacak elektrikli scooter, farklı yaşlardan öğrencilerin ve de ebeveynlerinin tercihi olacak akıllı saatler, yeni eve taşınacak veya mevcut cihazını yenileyecek öğrenciler için televizyonlar ve hoparlörler bulunuyor.

Kampanya 12 Eylül tarihine kadar markanın mağazalarında, internet adresinde mobil uygulamasında devam edecek.