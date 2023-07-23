Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi hizmette kalite standartlarını yükseltmek adına başlattığı teknolojik dönüşüm hamlesine tüm hızıyla devam ediyor. Bizim Meram Masası başvuruları, kentsel dönüşüm sözleşmeleri ve tapu devirleri ile evlilik işlemlerinde çipli kimlik kartları kullanılacak. Belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan sistemle pek çok işlem çok daha rahat, hızlı ve güvenli gerçekleştirilecek.

Hizmet kalitesini ve hızını her geçen gün artıran Meram Belediyesi, bu amaçla teknolojinin tüm imkanlarını ilçe halkının hizmetine sunmaya devam ediyor. Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün uygulamaya başlattığı yeni sistemle artık pek çok işlem çok daha rahat, hızlı ve güvenli gerçekleştirilecek.

Yeni sistem ile işlemler artık çok daha güvenli ve hızlı gerçekleştirilecek

Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu çerçevede belediye, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm ülkede yaygınlaştırılan yeni kimlik kartları üzerinde bulunan elektronik çip içerisinde yer alan ve kimlik sahibi kişiye ait biyometrik verilerden parmak izi, pin kodu ve fotoğraf ile kimlik doğrulamasının dijital ortamda yapılabildiği sistemin uygulamaya konduğu duyuruldu. Açıklamada “İlk olarak ‘Bizim Meram Masası’ başvuruları, kentsel dönüşüm sözleşmeleri ve tapu devri ile evlilik işlemlerinde kullanılan sistem ile işlem yapılan kişinin kimlik tespiti kesin bir şekilde yapılabiliyor, hataların önüne geçilebiliyor, başkası adına işlem yapma girişimleri engellenebiliyor. Çipli kimlik kartı kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla da devreye alınan sistem ile hata payları olabildiğince düşürülüyor” denildi.

“Bir ilki gerçekleştirerek Meram’a hizmette yeni bir dönem başlattık”

Kullanımına başladıkları ‘Elektronik Doğrulama Sistemi’nin daha önce Tapu Müdürlüklerinde kullanılmaya başlandığını ancak belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerinin hayatlarını kolaylaştırma adına teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanma gayretinde olduklarını ifade etti. Doğrulama işlemlerinin, Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği uyarınca 8 yıl süre ile saklanacağının da altını çizen Başkan Kavuş, “Bizim Meram ofisinde devreye alınan sistem ile vatandaşlar yeni kimlik kartları ile ister parmak izi ister pin kodu girerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kentsel dönüşümün öncülerinden biri olan Meram Belediyesi ile vatandaşlar arasında yapılan anlaşmalar ve tapu devir süreçleri kameralar ile kayıt altına alınarak yapılırken süreçlerin dijitalleşmesi, kimlik kontrollerinin delillendirilmesi ve kötü niyetli kişilerin işlem yapmasının önüne geçilerek vatandaşlarımızın da haklarını korumuş olacağız. Yine belediyelerin temel işlerinden olan evlendirme işlemlerinde nikah için başvuru yapan çiftlerin kimlik kontrolleri kurulan sistem ile biyometrik veri ile artık işlemler kimlik doğrulanarak yapılmakta ve rıza dışı işlem yapmak isteyenlerin engellenmiş olacaktır. Yeni sistemimiz Meramımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.