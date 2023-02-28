Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, fabrika gibi afet bölgesine soba üretti. Şimdi ise deprem bölgesinden başka illere geçiş yapan öğrencilerin gittikleri okulların ihtiyacı olan sıra ve masaları üretiyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, fabrika gibi afet bölgesine soba üretti. Şimdi ise deprem bölgesinden başka illere geçiş yapan öğrencilerin gittikleri okulların ihtiyacı olan sıra ve masaları üretiyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, tıpkı bir fabrika gibi üretim yapıyor. İçerisinde birçok üretim alanı bulunan okul, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüklerinden biri olma özelliğine sahip. Kahramanmaraş merkezli depremlerde afet bölgelerinde ihtiyaç olarak görülen soba üretimi ise bu okuldan sağlandı.

Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüklerinin destekleriyle üretimi sağlanan çadır içi ve çadır dışı sobalar, afet bölgelerine ulaştırıldı. Afet bölgelerinden gelen öğrencileri kabul eden okulların ihtiyaçları ise bu okulda üretilmeye ve karşılanmaya devam ediyor.

"Okulumuzun teknolojik altyapısının iyi olmasından dolayı kısa süre istenilen her şeyi üretebilmekteyiz"

Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Yıldız, okullarının teknolojik altyapısının gelişmiş olduğunu ve istenilen eşyaları üretebilecekleri belirterek; okulun kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektörde bulunan firmalara kendi döner sermayesiyle üretimde bulunmakta olduğunu ifade etti.

Ülkenin yaşadığı afet olayının hemen ardından okulun; Bakanlığın ve İl, İlçe Müdürlüklerinin katkılarıyla çadır içi ve çadır dışı olmak üzere soba üretimi yaptığını hatırlatan Yıldız, "Bu soğuk havalarda vatandaşlarımıza katkı sağlamak adına öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gece gündüz vardiyalı şekilde çalıştılar. Şu anda da okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda okul sırası ve masası üretimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Afet bölgesinden il ve ilçelere aktarılan öğrencilerin bulunduğu okullarda artan ihtiyaçları karşılamak adına, Bakanlığın desteğiyle ellerinden geldiği kadar çabaladıklarını söyleyen Yıldız, "Biz yaklaşık üç gün gibi bir sürede iki vardiya şeklinde 305 adet çadır içi ve çadır dışı soba üretimi yapıp gönderdik. Okulumuz Güneydoğu’nun en büyük okullarından bir tanesi olmasıyla 2 bin 508 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzun teknolojik altyapısının iyi olmasından dolayı kısa süre istenilen her şeyi üretebilmekteyiz" diye konuştu.

"Devletimizin başı sağ olsun"

Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi İsmail Aydoğan, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Öncelikle devletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Burada biz afet bölgelerine çadır içi ve çadır dışı soba üretimi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden Abdurrahman Seyrek ise, "Burada sıra ve masalar üretiyoruz. Onlara kaynak yapıyoruz. Burada bütün metal işlemleri yapabiliyoruz. Afet bölgesine soba yaptık, onları gönderdik" şeklinde konuştu.