Aksesuar kategorisindeki çeşitli ürünlerde birbirinden farklı fırsatlar sunuldu. 24 Ekim’e kadar devam edecek kampanyada kulaklıklarda, şarj aletlerinde, klavye&Mouse ve daha birçok kategoriden teknolojik aksesuarlarda avantajlar sunulacak.

Aksesuar kategorisindeki çeşitli ürünlerde birbirinden farklı fırsatlar sunuldu. 24 Ekim’e kadar devam edecek kampanyada kulaklıklarda, şarj aletlerinde, klavye&Mouse ve daha birçok kategoriden teknolojik aksesuarlarda avantajlar sunulacak.

Elektronik perakende markası MediaMarkt, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenlediğini duyurdu. Markanın 24 Ekim tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir ve araç şarj cihazlarından bluetooth kulaklıklara, Mouse & klavyelerden farklı kategorilere kadar birçok ürün fırsatlarla sunulacak.

Detaylı bilgilere markanın internet adresinden ve mağazalarından ulaşılabiliyor.