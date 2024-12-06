Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in düzenlediği Akdeniz Bilişim Zirvesi, 8. kez kapılarını açtı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemindeki ilerlemeye dikkat çekerek, “Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye’de altın çağını yaşıyor. Bu yılın ilk üç çeyreğinde teknoloji ilişkilerimizin aldığı yatırımlar, pandemi öncesi 10 yılın toplamında gerçekleşen tutarı aştı, 709 milyon dolara erişti” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in düzenlediği ve Akdeniz Bölgesi’nin en prestijli teknoloji etkinliklerin başında gelen 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde başladı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı teknoloji ve bilişim zirvesinde, Türkiye’nin teknolojik dönüşümü ve dijital ekonomideki başarı hikâyeleri ele alındı. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Türkiye’nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve birçok sektör temsilcisi katıldı.

HİT30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile 2030 Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, konuşmasında Türkiye’nin son 22 yılda elde ettiği kazanımları vurgulayarak, dijital teknolojiler ve ileri imalat gibi kritik alanları kapsayan HİT30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programının detaylarını paylaştı.

"2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık teknoloji yatırımı öngören bu program, Türkiye’yi yüksek teknoloji ürünleri üretiminde küresel bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu adımlar, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracak" diyen Gönüllü, bu alandaki Ar-Ge ve girişimcilik desteklerinin önemini vurguladı.

Teknoparklar ve Ar-Ge ekosistemiyle büyüyen teknoloji girişimciliği

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemindeki ilerlemeye dikkat çeken Gönüllü, şu bilgileri aktardı:

"104 teknoparkta 3 binin üzerinde teknoloji girişimi faaliyet gösteriyor. Teknoparklardaki 46 bin 472 bilişim personelinin büyük bir kısmı yazılım sektöründe çalışıyor. 57 ilde faaliyet gösteren bin 660 Ar-Ge ve tasarım merkezi, ileri teknoloji geliştirme hedefleri doğrultusunda 94 binden fazla personel istihdam ediyor. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye’de altın çağını yaşıyor. Bu yılın ilk üç çeyreğinde teknoloji ilişkilerimizin aldığı yatırımlar, pandemi öncesi 10 yılın toplamında gerçekleşen tutarı aştı, 709 milyon dolara erişti. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi bölgesel ve küresel düzeyde bir çekim merkezine dönüşmüştür. Önümüzdeki dönemde ülkemizin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilme yolunda yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasının odağına koyduğumuz kalkınma ve büyüme modelimizi bu uygulamaya devam edeceğiz.”

Antalya Valisi’nden gençlere çağrı

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise gençlerin dijital devrimin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, onları yenilikçi fikirler geliştirmeye davet etti. Şahin, "Genç bir nüfus avantajımız var. Destekleyici bir ekosistem ve güçlü bir devlet arkanızda. Yeter ki yenilikçi fikirlerle gelin, her türlü girişiminiz desteklenir” diye konuştu.

Vali Şahin, geçmişteki eksikliklerden çıkarılan derslere atıfta bulunarak, yerli ve milli projelerin bugünkü destekleyici kurumsal yapıyla çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirildiğini de belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı konuşmada; Antalya’da düzenlenen teknoloji ve bilişim zirvesinde dijital dönüşüm, yapay zekâ ve inovasyon gibi çağın en kritik konularının ele alındığını vurguladı.

Prof. Dr. Özkan, teknolojinin yalnızca bir araç olmadığını, toplumları dönüştüren bir güç olduğunu belirtti. Özellikle yapay zekânın tıpta, ekonomide ve sanayide oluşturduğu devrimlere değinen Özkan, teknolojinin etik sorunları beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Teknolojinin sınırlarını belirleyen bizleriz; vizyon insana aittir” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve üniversitenin rolü

Konuşmasında, Türkiye’nin milli teknoloji hedeflerine vurgu yapan Prof. Dr. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesinin, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığında kilit bir rol oynadığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi’nin de bu değişime öncülük ettiğini belirten Özkan, yapay zekâ ve veri mühendisliği bölümü açarak geleceğin yetkin insan gücünü yetiştirmeye odaklandıklarını aktardı.

“Algoritmaların kararlarını insan değerleriyle dengelemeliyiz”

Prof. Dr. Özkan, yapay zekâ teknolojilerinin tıp alanında devrim niteliğinde uygulamalara zemin hazırladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Erken teşhis, hassas tedavi ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri artık bilim kurgudan gerçeğe dönüşüyor. Ancak etik sorular yanıt bekliyor; algoritmaların kararlarını insan değerleriyle dengelemeliyiz.”

Gençlere çağrı

Etkinlikte gençlere seslenen Özlenen Özkan, Atatürk’ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünü hatırlatarak, gençlerin teknolojiye yön veren bireyler olması gerektiğini vurguladı. Özkan, gençlerin bilimin yol göstericiliğiyle hareket ederek hem bireysel başarılar elde edebileceklerini hem de Türkiye’nin geleceğine yön verebileceklerini ifade etti.