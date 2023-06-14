Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen teknoloji ve madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici seminerden 9 bin öğrenci faydalandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında 20 okulda öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici seminer düzenledi.

Seminerlerde, destek merkezi psikologları Uğur Çağan Alakuştekin ve Serap Çapraz, teknoloji ve madde bağımlılığına karşı önlemler, koruyucu ve önleyici etkilerin nasıl gerçekleşebileceği, öncesi ve sonraki durumlarda neler yapmaları gerektiği ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Destek Merkezi, büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evleri ve akademi liselerde teknoloji ve madde bağımlılığı seminerlerine devam edeceği belirtildi.