Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, 1-2 Kasım 2023 tarihleri arasında Erzurum’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimin Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştay düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yılında, Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları kapsamında ülkemizde yedi ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştayın Erzurum ayağı, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde yapıldı. Öğretmenlerin gözünden “Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimin Bugünü ve Geleceği” başlığıyla öğretmen fikirlerinin alınarak Türkiye Yüzyılı’nda eğitime sağlanabilecek katkıların tartışıldığı çalıştaya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fatih Paça, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in video mesajının da yayınlandığı çalıştay açılış oturumunda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Özdemir, ülkemizin özellikle son yıllarda elde ettiği başarıları, Cumhuriyetimizin ve Türkiye’nin ikinci 100 yılında da devam ettireceğini, bu gelişimin temel dinamiklerinden biri olan eğitim sisteminin de her geçen gün daha ileri seviyeye ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştay katılımcılarına başarılar diledi.

İki gün süren çalıştay, sonuç raporunun yayınlanmasının ardından sona erdi.