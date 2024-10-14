Dijital dünyanın getirdiği fırsatlar kadar, beraberinde getirdiği tehditler de artıyor. Siber dolandırıcılık, internet şiddeti ve ekran bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele etmek amacıyla, birçok uzmanın ve akademisyenin yer aldığı Teknoloji ve Siber Yaşam Derneği ismi ile Türkiye’de yeni bir oluşum hayata geçiyor. Resmi kuruluş öncesinde tanıtılan dernek, çocuklar ve gençler için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı hedefliyor.

Dijital dünyada siber güvenlik sorunun artık herkesin sorunu olmaya başladığını kaydeden Dernek Sözcüsü Togay Ünlü “Özellikle çocuklar ve gençler, internet ortamında ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. İnternet kullanıcılarının ekran bağımlılığı siber zorbalık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı bilinçlenmesi hayati önem taşıyor,” dedi.

Araştırmalara göre, Türkiye’de gençlerin günde ortalama 6-7 saatini ekran başında geçirdiğini ve bunun sosyal etkileşimleri olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu kaydeden Ünlü, “Ekran bağımlılığı, zihinsel sağlık sorunlarına yol açarken, sosyal medyada maruz kalınan şiddet ve dolandırıcılık olayları, bireylerin güven duygusunu zedeliyor. Teknoloji ve Siber Yaşam Derneği, bu sorunlara çözüm üretmek için çeşitli eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyecek. Gençler için güvenli sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yapılacak, ebeveynlere ise çocuklarını dijital dünyada nasıl koruyabilecekleri hakkında rehberlik edilecek” diyerek siber güvenlik uzmanları tarafından verilecek eğitimlerle, bireylerin bilinçli internet kullanımı konusunda yetkinlik kazanmalarının sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Dijital güvenliğin sadece bireylerin değil, toplumun ortak sorunu haline geldiğini kaydeden Togay Ünlü, “Günümüzde dijital yaşamdan ne vazgeçmeyiz ama bilinçli kullanabiliriz. Dijital çağda güvenli bir yaşam sürdürebilmek için hep birlikte çalışmalıyız. Teknoloji ve Siber Yaşam Derneği, bu bilinçle yola çıkarak, topluma katkıda bulunmayı ve gençlerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde yer almasını sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.