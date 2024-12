Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yılın son ayını teknoloji tutkunlarına özel büyük fırsatlarla taçlandırıyor. Oyun ve güç bilgisayarı Excalibur, profesyonellerin vazgeçilmezi Casper Nirvana ve kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden Casper VIA ürün gruplarında cazip fırsatlar teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Kullanıcılar teknolojik ihtiyaçlara ve dijital çözümlere avantajlı fiyatlarla ulaşmak için yılın son kampanyalarını sabırsızlıkla bekliyor. Güç ve performansı her ihtiyaca uygun ürünlerle sunan Casper, oyunlarda kazananı belirleyen Excalibur, profesyonel hayatta üretkenliği artıran Casper Nirvana ve kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayan Casper VIA ürünlerinde cazip avantajlar sunuyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 6 aya varan vade farksız taksit imkanı sunan Casper, kullanıcılara hızlı ve güvenli bir alışveriş fırsatı sağlıyor.

Profesyonellerin üretkenliğini artırıyor

Casper Nirvana serisi, günlük kullanım ve iş hayatına yönelik tasarımıyla profesyonellerin verimliliklerini artıran çözümler sunmaya devam ediyor. Aralık sonuna kadar geçerli kampanya ile güçlü performansı ve ergonomik özellikleriyle dikkat çeken Casper Nirvana X600 ve Nirvana C550 dizüstü bilgisayarlar, yüksek performans sunan Nirvana M500 ve Nirvana N200 masaüstü bilgisayarlar ile her alanda kullanım kolaylığı sağlayan Nirvana AIO A600 iş bilgisayarları cazip avantajlarla satışa sunuluyor.

Oyun tutkunları için eşsiz fırsatlar

Aralık ayı sonuna kadar devam eden bu kampanya kapsamında, farklı konfigürasyon seçenekleriyle Excalibur G911, G870 ve G770 gaming dizüstü bilgisayarlar ile Excalibur E750 ve E650 masaüstü bilgisayarları, oyun tutkunlarını cazip fırsatlarla bekliyor. Ayrıca oyun keyfini doyasıya yaşatan ve iş süreçlerini daha verimli hale getiren Excalibur 23” Flat ve Curved monitörlerde sunulan avantajlar, kullanıcılara hem oyun deneyimlerinde hem de profesyonel kullanımda eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yapay zekalı kamera ve gelişmiş ekran kalitesi Casper VIA’da

Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, sadece iletişim araçları olmanın ötesinde, hayatı birçok alanda kolaylaştıran çok yönlü cihazlara dönüştü. Global teknolojik trendleri yakından takip eden Casper, Aralık ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılara Casper VIA X30 ve X40 Plus telefon modellerinde büyük avantajlar sunuyor. Gelişmiş özelliklere, yüksek performansa ve yapay zeka destekli kameralara sahip Casper VIA telefon modelleri, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Uzun ömürlü oyun keyfi mümkün

Yoğun bir şekilde yüksek grafikli oyun ve programlar kullanılan cihazların performansları zamana yenik düşebilirken Excalibur, bu gibi durumlar için gerçekleştirdiği rutin performans bakımları ile hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor. Bir bilgisayarda rutin olarak yapılması gereken bakımları ücretsiz bir şekilde gerçekleştiren Excalibur, Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleriyle pek çok kolaylığı da kullanıcılara sunuyor.