Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) protokolleri yenilendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) protokolleri yenilendi.

Bilecik’te Ar-Ge potansiyelinin ve girişimcilere sağlanan imkanlarının arttırılması için Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM TTO, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ESOGÜ ETTOM ve Teknokent yönetici firması ETGB ATAP A.Ş. ile olan protokolleri yenilendi. Protokol imza törenine Şeyh Edebali Üniversitesi’ni temsilen TTO Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar katıldı.