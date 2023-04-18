Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TEKNOFEST çerçevesinde Bursa’da yapılan ‘Savaşan İHA Yarışmasına’ katılan 240 gençle iftarda buluştu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa’da düzenlenen ‘Savaşan İHA Yarışması’nda heyecan devam ediyor. Önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Yunuseli Havaalanına gidip, yarışan takımları sahada ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışlar için farklı şehirlerden gelen 240 gençle iftarda bir araya geldi. Merinos Gölpark’ta gerçekleşen iftar programına Başkan Aktaş’ın yanı sıra BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de katıldı.

İftar sonrası genç teknoloji savaşçılarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnsansız Hava Araçları Yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Farklı şehirlerden gelen tüm arkadaşlar inşallah buradan mutlu ve hedefine ulaşmış bir şekilde ayrılır. Dün stantları gezdiğimizde sizleri orada görmek heyecan verici. Ülkemizde ki bu gelişime, gençlerdeki bu dinamizme, heyecana ihtiyaç var. Sizlerin böyle olması ülkenin gerçek manada gelişimine işaret ediyor. Biz 85 milyon nüfuslu, çok önemli bir kadim geçmişi olan, köklü bir devletiz” dedi.

Yüksek teknoloji şart

Daha gelişmiş bir ülke için yüksek teknoloji çalışmaları yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Domates de üretelim, tarımı da ihmal etmeyelim ama biz yüksek teknoloji üretmek zorundayız. Azerbaycan’da sözümüz olacaksa, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de sözümüz olacaksa bizim daha çok şeyler üretmemiz gerekiyor. Bu manada sizleri görmek, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için son derece büyük bir mutluluk. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar ve yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra cep telefonu ile aradığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı gençlerle konuşturdu. Bursa’ya yakışır bir ev sahipliği yaptıkları için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Bakan Varank, yarışlara katılan gençlere de başarılar diledi.

Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Bu arada bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nde de başta selatin camiler olmak üzere Bursalılar camilere akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geceyi Muradiye Camii’nde geçirdi. Gecenin ruhuna uygun olarak sakal-ı şerif ziyareti yapan Başkan Aktaş, vatandaşlara destimal mendili hediye etti, helva ve Osmanlı şerbeti ikramında bulundu.