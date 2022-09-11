Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Okulları bu yıl ilk kez kapılarını ana sınıfı ve ilkokul seviyesindeki tüm öğrencilere açıyor. Teknolojinin merkezinde öğrencilerine eğitim vermeye hazırlanan YTÜ Okulları’nda öğrenciler 112 yıllık deneyimle eğitim görecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Okulları bu yıl ilk kez kapılarını ana sınıfı ve ilkokul seviyesindeki tüm öğrencilere açıyor. Teknolojinin merkezinde öğrencilerine eğitim vermeye hazırlanan YTÜ Okulları’nda öğrenciler 112 yıllık deneyimle eğitim görecek.

YTÜ Vakfı ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından hayata geçirilen YTÜ Okulları, anasınıfı ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerine Davutpaşa Kampüsü’nde eğitim vermeye hazırlanıyor. Gelecek yıl ortaokul bir sonraki yıl lisenin de açılması planlanan YTÜ Okulları’nda öğrenciler bilim ve teknoloji birikimiyle eğitim görecek. Tüm kademelerde yabancı dil eğitimine önem verecek olan YTÜ Okulları’nda öğrenciler, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dille eğitim alacak. İlkokuldan itibaren ise ikinci yabancı dil müfredata eklenecek.

“Muhteşem bir eğitim kurumu ortaya çıktı”

YTÜ Okulları’nın açılışında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesinin 112. Kuruluş yıldönümü, köklü bir kurum 40 bin öğrenci Türkiye’nin kalkınmasında hizmet eden 160 bin mezun. Türkiye’nin en iyi eğitim fakültesi, Türkiye’nin son 3 yıldır en iyi Teknoparkı. Bunların bir araya gelmesi ile YTÜ okullarının açılması o kadar elzem ve doğal oldu o nedenle bu kadar muhteşem bir eğitim kurumu ortaya çıktı. Ben öğretimin anaokulundan başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçten olduğuna inanıyorum. Uluslararası bir sistem ön görüyoruz, İyi bir yabancı dil eğitimi hedefimiz var ama çok daha önemlisi YTÜ’nün vizyonu, misyonu olan dünya vatandaşı, yenilikçi, rekabetçi, mutlu, kendinden emin ve etrafa gülümseyen öğrenciler. Ben YTÜ’nün 40 bin öğrencisinin mutlu olmasıyla övünüyorum. Böyle bir camianın parçası olarak artık bu üniversitenin en geç bireyleri aramızda ve sürekli yıldızları parlayarak etraflarını aydınlatacaklar. İddiamız o ki Türkiye’nin en iyi eğitim kurumunu kurduk. YTÜ olarak takip edilen bir eğitim kurumuyuz. Artık anasınıfından başlayarak bir model oluşturacağız ama bu yeterli değil. Biz uluslararası alanda da iddialı bir okul olmak zorundayız. Eğitim fakültemizle iş birliği içerisindeyiz anaokulu öğretmenliği, ilkokul öğretmenliği, matematik öğretmenliği, Eğitim yönetimi ve PDR ile birlikte çok ciddi bir altyapımız var. Proje üreten, bilimsel çalışmalarda bulunan yenilikçi bir okul göreceksiniz.” dedi.

“Teknolojiye doğan çocuklar”

YTÜ Okulları açılışında konuşan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Osman Tanışman, “Teknoloji dünyasının en büyük açığı iş gücü ve insan kaynağı. Biz de ‘Teknolojiye doğan çocuklar’ mottosuyla YTÜ okullarının açılışını yapıyoruz. Başlangıç olarak anasınıfı ve bir ilkokulla başlıyoruz. Artan bu teknoloji hamlemizi sürdürebilmek için en başta insan kaynağına ihtiyacımız var. Çocuklarımızı ana sınıfından başlayarak teknolojiye yatkın ve daha özgür daha iyi bir çocukluk yaşayabilecekleri bu doğa dostu kampüste aynı zamanda tarihi alanda eğitim vereceğiz. İlerleyen süreçte ortaokul ve liseyle de bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Biz ara sınıflardan öğrenci almak yerine temelden başlayalım istedik. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nden Mühendislik Fakültesi’ne varıncaya kadar çok ciddi bir kadromuz var. Tahmin ediyoruz ki burada yetişecek olan çocuklar çok daha farklı bir eğitim alma imkânına kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

“Üniversite kampüsünde bir ilkokul deneyimi yaşatıyoruz”

Yeni kurulan okulda iyi bir çocukluk yaşatmak ve akademik yönden iyi öğrenciler yetiştirmek istediklerini söyleyen YTÜ Okul Müdürü Özlem Ülker Günal, “Özel Yıldız Teknik İlkokulu ile çocuklarımızın minik kalpleriyle bu serüvene başlıyoruz. Bu yıl okulumuzda anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için kontenjan oluşturduk ve bu şekilde eğitim öğretime başlıyoruz. Gelecek yıldan itibaren anasınıfı, ilkokulun tüm kademeleri ve ortaokulumuzla yola devam edeceğiz. Çocukluk dönemlerinin kıymetini bilen bir ekip kurduk. İyi bir çocukluk yaşatmak ve onları hem akademik yönden hem de sanatla sporla ve yabancı dille kendilerini ifade edebilen öğrenciler olarak yetiştirmek istiyoruz. Okulumuzu da buna göre düzenledik. Dersliklerimiz, laboratuvarımız, spor salonumuz ve sanat atölyelerimiz bugünden itibaren çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlayabileceğimiz ders programlarına uygun olarak oluşturuldu. Temel ders programlarının yanı sıra performans ve hobi gibi daha üretken olacakları alanları ders programlarına dâhil ettik. Okul ortamı sadece okul binası ve bahçesiyle sınırlı değil çünkü bir üniversitenin kampüsündeyiz. Çocuklarımıza bir üniversitenin kampüsünde olan bir ilkokul deneyimi yaşatmayı planlıyoruz. Aynı zamanda YTÜ Teknopark yerleşkesi içerisindeyiz. Dolayısıyla teknolojiyle iç içe bir okul burası. Bu çocuklar teknolojiyi kullanan değil tam tersi teknolojiyi üreten lider çocuklar olsunlar istiyoruz” diye konuştu.