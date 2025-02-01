Gençlerin bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla Sincan Belediyesi tarafından oluşturulan "Sincan Techne" ikinci etkinliğini Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirdi. Teknoloji ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen katılımcılar "Gece Kodu" etkinliğinde buluştu. Akşam 18.00’dan ertesi sabah 09.00’a kadar süren programda; kod yazma, siber güvenlik, yapay zeka, blockhain gibi konular ile ilgili eğitim verildi.

Sincan Belediyesi yazılım ve teknoloji meraklılarını "Sincan Techne Gece Kodu" ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi’nde gerçekleşen etkinlik cuma akşam 18:00’dan ertesi gün sabah 09.00’a kadar devam etti. Düzenlenen programda alanında uzman eğitmenler tarafından; kod yazma, siber güvenlik, yapay zeka, blockhain ve yazılım kalite güvencesi gibi çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Düzenlenen eğitim programıyla ilgili konuşan bir katılımcı şöyle konuştu:

"Bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Etkinliğe katılma sebeplerimden biri de kendi bölümümde hangi alana ilgim olduğunu anlamak aslında. Program hem bu yönüyle hem de ilgi alanlarımıza uygun çevre edinmemizde bize büyük yarar sağlıyor"