Bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi’24’ün finalinde “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Bilişim dünyasının bugününe ve geleceğine teknoloji perspektifinden bakan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi’24’ün finalinde “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini buldu.

Bağımsız bir jüri ve web sitesi üzerinden verilen oylar sonucunda kazanan teknoloji odaklı projeler ve liderleri, 24 Ekim Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleştirilen zirvenin hemen akabinde düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Yılın 1. Teknoloji Kaptanı AgeSA Hayat ve Emeklilik’ten A. Fahri Arkan olurken, Yılın 2. Teknoloji Kaptanı Assan’dan Serdar Çalışkan oldu. Yılın 3.Teknoloji Kaptanı ödülünü Boyner Büyük Magazacılık’tan Cihan Yıldız ve Aras Digital’den Gökay Burak Akkuş aldı.

“YILIN TEKNOLOJİ KAPTANI”: A. Fahri Arkan

Törende “YILIN 1. TEKNOLOJİ KAPTANI” büyük ödülünün sahibi AgeSa Hayat ve Emeklilik’ten A. Fahri Arkan oldu. A. Fahri Arkan ayrıca tüm ödül kategorilerinde farklı projeler ile ilk 3 sırada yer alıp, 7 ödülün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

YILIN 2. TEKNOLOJİ KAPLANI Assan’dan Serdar Çalışan olurken YILIN 3. TEKNOLOJİ KAPTANI ödülünü Boyner Büyük Mağazacılık’tan Cihan Yıldız ve Aras Digital’den Gökay Burak Akkuş aldı.

KAZANANLAR 15 BİN TEKİL KULLANICININ OYLARI İLE BELİRLENDİ

Murat Göçe’nin açılış konuşmasının ardından söz alan Teknoloji Kaptanları Danışma Kurulu Başkanı Çağatay Sözer, şunları söyledi: “Bundan 7 yıl önce başlayan bu ödül töreninde herkesin bir kaptan olduğunu belirtmek isterim. Geçen yıl ve bu yıl tüm proje başvurularını tek tek okudum. Çok güzel ve etkilendiğim projeler var. Bu yıl inovasyonun teknoloji ile buluşmasını görebiliyoruz. Mutlaka projeleri okumanızı öneriyorum. '' dedi.

Bu inovasyon odaklı projeler bize yeni kapılar açabiliyor. Bazen işletme körlüğüne kapılabiliyoruz, projeler yolumuza ışık olabilir. Ciddi efor, ciddi emek sarfedilmiş projeler. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. 15 bin tekil kullanıcının oyları ile teknolojinin kaptanları ödüllerine kavuşuyor. Tüm kaptanları tebrik ediyorum”

YÜKSEK ÖĞRETİMDE KURUMSAL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi, “Uzun yıllar sektörün birçok alanında çalıştım. Şu anda içinde bulunduğum yüksek öğretimde yapay zekanın neleri yapabileceği üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yüksek öğretimde kurumsal gelişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlar; sahadaki büyük veriyi yakalamak, raporlamak, işlemek ve eyleme dönüştürmek. Yapay zeka ile birlikte kurumsal verimliliğin diğer etkenlerini de sağlamak gerekiyor. Bize verilenin biraz dışına çıkmak lazım” dedi.