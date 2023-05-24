Mardin’de teknoloji ile tanışan çiftçi, drone ile zirai ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçiliyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler drone ile tarlalarını ilaçlamaya başladı. Mazıdağı ovasında ilk defa drone ile zirai ilaçlama yapan çiftçi, ilaç tasarrufu ve ürün kaybını engellemeyi hedefliyor.

Zaman ilerledikçe teknoloji ile tanışan çiftçi, teknolojik ürünler ile işlerini yürütmeye başladı. Teknolojik aletler kullanan çiftçilerin hedefi az tüketim ile çok üretimdir.

“Zaman ilerledikçe teknolojide gelişiyor”

Zaman ilerledikçe teknolojinin de geliştiğini ve gelişen teknolojik aletlerden bir tanesi de drone olduğunu belirten genç çiftçi Serdar Abi, “Bu gün Mazdıdağı ilçemizde drone ile zirai ilaçlamayı ilk defa yaptık. Drone ile ilaçlama yapmamızın amacı oluşan verim kaybını önlemek, zaman tasarrufu ve su tüketimini azaltmaktır. Traktör ile ilaçlama yaptığımız zaman yaklaşık 60 bin, 70 bin TL’ye yakın verim kaybımız oluyordu. Ama bu gün drone ile ilaçlamayı yaptığımız için verim kaybımız olmadı” dedi.