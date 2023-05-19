Gün geçtikçe gelişen teknoloji birçok alanda hayatı kolaylaştırsa da küçükbaş besicileri, koyun kırkma işinde eski yöntemlerden vazgeçmiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte, küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için yapılan koyun kırkma dönemi Aydın’da başlarken, birçok küçükbaş hayvan besicisi ise gelişen teknolojiye rağmen koyun kırkma işlemlerinde eski yöntemlerden vazgeçmiyor. Günümüzde koyun kırkma makasları hala daha cazibesini korurken, birçok üretici de koyun kırkma işlemlerinde kırkma makinelerinden çok kırkma makaslarını tercih ediyor. Küçükbaş üreticilerinde başlayan kırkma dönemi ise bileyicilerde de hareketliliğe sebep oldu.

Kırkma işlemleri öncesinde ellerinde bulunan kırkma makaslarını biletmek isteyen üreticiler, bıçakçıların yolunu tuttu. Kimi vatandaşlar eski makaslarını biletmek isterken kimi vatandaşlar da yenisini almayı tercih etti. Teknoloji ile birlikte kırkma makinelerini çıksa da kırkma makasları kadar verimli olmadığını ve makinenin çıkardığı sesten dolayı koyunların ürktüğünü belirten üreticiler, eski yöntemlerin daha hızlı ve verimli olduğunu söyledi.

Koyun kırkma dönemi ile birlikte işlerinde yoğunluk başladığını belirten bileme ustası Hakkı Karakaya; “Havaların ısınmasıyla koyun kırkma dönemi başladı. Üreticilerimiz de kırkma işlemi öncesi bizlere gelerek hazırlıklarını tamamlıyor. Kimi üreticimiz eski kırkma makaslarını biletiyor kimisi de yenisini alıyor. Kırkma makinelerimiz de bulunuyor. Makineleri de tercih edenler olsa da birçok üretici hala daha eski yöntemleri kullanmayı, kırkma makaslarını tercih ediyor. Biz herkesin isteğini yerine getiriyoruz. Kırkma makinelerimiz bin 500 TL’den başlarken kırkma makasları 100 TL’den başlıyor. Koyun kırkma makaslarının bilemesini ise 35 TL’den yapıyoruz” dedi.