Mevlana Kalkınma Ajansı ile Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan üniversiteler arasında imzalanan “TeknoGirişim Derslerinin Verilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde üç dönemdir devam eden TeknoGirişim Dersi Programı 4. Dönem dersleri başladı.

Dördüncü dönem startı verilen program ile TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nin girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi, yatırıma dönüşme ve ticarileşme potansiyeli olan proje fikirlerinin geliştirilmesi, girişimci adayları ile yatırımcıların bir araya getirilmesi ve ekosistemi oluşturan yapıların eşgüdüm içinde çalışmasının sağlanması hedefleniyor.

"4. Dönemi olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 128 öğrenciye TeknoGirişim dersleri verilecek"

4. Dönem TeknoGirişim Dersi Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Özellikle son yıllarda ülkelerin üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğü ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak önemi her geçen gün daha da artan girişimcilik konusu, ajans olarak bizim de kurulduğumuz günden bugüne kadar her dönemde odaklandığımız ve üzerinde pek çok çalışma yürüttüğümüz alanlardan birisi olmuştur. Bu doğrultuda 2021 yılında teknoloji ve imalat tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla Konya ve Karaman illerimizde bulunan altı üniversitemiz ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen TeknoGirişim Dersi Programı 4. Dönemine erişmiş durumda. Geçtiğimiz üç dönem boyunca, bu protokol çerçevesinde üniversitelerimiz tarafından özel olarak hazırlanan müfredat doğrultusunda 800’den fazla öğrenciye 14 hafta süresince seçmeli TeknoGirişim dersleri verilmiş, öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve bölgede yenilikçi proje fikirlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Teorik ders programlarını tamamlayan öğrencilerden başarılı proje fikirleri geliştirenler ücretsiz teknik danışmanlık ve mentörlük süreçlerine alınmış ardından ajansımız koordinasyonunda yatırımcılarla bir araya getirilmişlerdir. Bu tür desteklerin, öğrencilerin girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol almasına yardımcı olduğu ve bölgedeki inovasyon potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Ajansımız, bu süreci daha da geliştirmek ve genişletmek için çeşitli stratejiler üzerinde çalışmakta, bölgedeki diğer paydaşlarla işbirlikleri oluşturarak girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Böylece, hem öğrenciler hem de girişimciler için sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması amaçlanmaktadır. Ajans olarak, TeknoGirişim Dersi Programı’nın 4. Dönemi olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 128 öğrenciye TeknoGirişim dersleri verilecektir. Bu seçmeli ders, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmelerini ve yenilikçi proje fikirleri üretmelerini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Program sonunda gerçekleştirilecek jüri değerlendirmeleri neticesinde, proje fikirleri başarılı bulunan girişimci adaylarına ücretsiz teknik danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sunulacaktır. Bu teknik danışmanlık ve mentörlük hizmetleri, girişimcilerin projelerini daha da ileriye taşımalarına yardımcı olmak için kritik bir rol oynayacaktır. Ayrıca, girişimci adaylarının yatırımcılarla buluşmadan önce daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla iş planı geliştirme, iş fikri proje dosyası hazırlama ve etkili sunum teknikleri gibi konularda kapsamlı eğitimler verilecektir. Bu eğitimler, genç girişimcilerin profesyonel becerilerini geliştirmelerine ve projelerini daha etkili bir şekilde sunmalarına imkan tanıyacaktır. Yürütülecek olan bu çalışmaların nihai hedefi, girişimci adaylarımızın henüz üniversite eğitimlerini alırken girişimcilik konusunda bilinçlendirilmesi ve kendi iş fikirlerini ticarileştirme sürecinde onlara rehberlik etmektir. Genç girişimcilerimize sağlanacak bu hizmetlerin, yeni başarı hikayelerini ortaya çıkaracağına olan inancımız tamdır. Ajans olarak, bölgemizdeki tüm paydaşlarımıza olduğu gibi girişimci adaylarımıza da desteğimizin artarak devam edeceğini özellikle ifade ederek, bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, protokolün oluşturulmasında ve derslerin verilmesindeki emek ve katkılarından dolayı tüm bölge üniversitelerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.